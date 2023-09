Ol groupe : Arrivée d'un joueur du Betis Séville

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais (OL Groupe) a annoncé vendredi soir l'arrivée, en provenance du Betis Séville, du milieu de terrain international Paul Akouokou pour quatre saisons, soit jusqu'au 30 juin 2027.



Le club de football a précisé que le montant du transfert de ce joueur ivoirien de 25 ans s'élevait à trois millions d'euros, montant auquel pourra s'ajouter un intéressement de 20% sur la plus-value d'un éventuel transfert.



Paul Akouokou est arrivé au Betis Séville en 2018 et a disputé 44 matches toutes compétitions confondues avec le club andalou, participant aux deux dernières campagnes d'Europa League et remportant la Coupe d'Espagne en 2022.



