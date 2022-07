Ol groupe : Accord pour conserver l'attaquant Tetê

(CercleFinance.com) - Conformément au dispositif mis en place par la FIFA au sujet des joueurs du championnat ukrainien, l'Olympique Lyonnais informe avoir trouvé un accord pour conserver dans son effectif l'attaquant brésilien Tetê. Le joueur du Shakhtar Donetsk s'est engagé jusqu'au 30 juin 2023.



Arrivé à l'OL en mars dernier pour terminer la saison 2021/2022, le joueur a disputé 11 matches en seulement quelques semaines. L'international brésilien a inscrit 2 buts (dont un lors de son 1ermatch face à Angers) et délivré 5 passes décisives.



L'Olympique Lyonnais se réjouit de cette signature et confirme ainsi son ambition de mettre en place une équipe compétitive pour la saison à venir.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel