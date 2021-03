Ol groupe : Accord d'investissement des acteurs sportifs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce avoir trouvé un accord avec une partie des acteurs de ses groupes professionnels (joueurs, joueuses, staffs, encadrement, aussi bien féminin que masculin), leur permettant d'investir au côté de tous les actionnaires dans son projet.



Cet accord aboutit, comme cela leur avait été proposé, à une conversion en actions OL Groupe d'une partie de leur rémunération, représentant entre 5 et 25% du salaire, et ce à partir du mois de février et pouvant aller jusqu'au mois de juin 2021.



Cette solution vise à répondre à la crise qui touche le football français, liée à l'arrêt par l'État et/ou la LFP des compétitions L1/L2 au cours de l'exercice 2019-20, et au maintien de l'industrie du sport dans l'incertitude sur la fin des matches à huis clos.



