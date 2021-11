Ol groupe : Total des produits des activités de 77,9 ME

(CercleFinance.com) - Le total des produits des activités est en baisse de 23% au 1ertrimestre de l'exercice 2021/2022 (77,9 ME contre 101,6 ME sur la même période).



Retraité des impacts sur les droits TV, le total des produits des activités affiche une progression de 7,6 ME soit +11%.



' Le groupe devrait bénéficier, pour l'exercice 2021/22, d'un retour progressif à un contexte normalisé favorable à la reprise de l'ensemble de ses activités et plus particulièrement les activités sportives et événementielles au Groupama Stadium ' indique le groupe.



