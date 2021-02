Ol groupe : Oddo ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo souligne que les résultats du 1er semestre 2020/2021 sont nettement déficitaires, et en deçà de ses attentes sur la bottom line. Les revenus partenariats sont les seuls à ressortir en croissance sur le semestre, notamment grâce au nouveau sponsor principal Emirates.



' Sans surprise, OL Groupe indique que ses résultats S2 seront aussi fortement déficitaires. En effet, la topline restera encore sensiblement impactée par la non exploitation du stade (revenus billetterie et events) ' indique Oddo.



' Nous avons donc abaissé notre scénario pour l'exercice 2020/2021 (clôture fin juin) et tablons désormais sur un CA FY en baisse de 23% à 209 MEe (vs 249 MEe) et un EBIT de -84 MEe (vs -45 MEe) '.



Oddo maintient son opinion Neutre et ajuste en baisse l'objectif de cours à 2,4 E (contre 2,5 E).



' Le groupe maintient les objectifs de son plan stratégique 2023/2024 (produits d'activités 420/440 ME et EBITDA >100 ME), alors que la diversification de son business model va se poursuivre avec la construction de la nouvelle salle événementielle (capacité 12 à 16k places, coût 141 ME) ' rajoute Oddo.



