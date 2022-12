Ol groupe : Le marché se remet à espérer que la vente d'OL Groupe soit bientôt bouclée

(BFM Bourse) - La maison-mère de l’Olympique lyonnais a annoncé un nouveau report pour finaliser l’opération mais a assuré que le milliardaire américain John Textor était "confiant" quant à l’obtention des derniers accords d’ici peu de temps. L’action reprend 20%.

OL Groupe a annoncé jeudi un nouveau report dans le rachat de l'Olympique lyonnais par le milliardaire américain John Textor, tout en faisant état de "progrès vers une finalisation" de l'accord avec la holding Eagle Football.

OL Groupe avait donné lundi deux jours de plus à John Textor pour boucler le rachat via Eagle Football du club de Ligue 1 et du groupe, valorisé 800 millions d'euros, évoquant alors "un ultime délai".

Mais dans un communiqué publié jeudi matin, OL Groupe a indiqué que M. Textor était "confiant" dans le fait que les accords restant à obtenir et à finaliser soient "obtenus et signés à brève échéance".

Une finalisation rapide?

Le milliardaire a souligné qu'ils étaient "plus que jamais enthousiastes à la perspective de (s')investir pleinement pour le développement de l'Olympique lyonnais, sous l'impulsion de son président Jean-Michel Aulas et de son équipe".

Il leur a assuré qu'"Eagle Football, au 17 novembre, (avait) obtenu la totalité des financements nécessaires à l'opération et signé les accords fermes" avec des investisseurs.

Il s'est aussi dit "confiant d'avoir l'accord de principe de toutes les parties pour procéder à l'apport en nature à Eagle Football (des) différentes participations dans des clubs de football au Royaume-Uni, au Brésil et en Belgique".

"Dans ces conditions (...) les vendeurs et la société ont considéré qu'au vu des progrès réalisés, il existait une probabilité suffisante qu'un 'closing" ait lieu rapidement", a noté OL Groupe.

"La société et son conseil d'administration suivront en temps réel la concrétisation des dernières étapes" et communiqueront "dès que la date de 'closing' aura été arrêtée", a-t-il conclu.

A la Bourse de Paris, les investisseurs, qui avaient perdu foi dans la finalisation de cette opération, reprennent confiance. Le titre OL Groupe bondit de 19,3% vers 9h20.

Eagle Football, holding regroupant John Textor et l'homme d'affaires canadien Jamie Salter, s'est engagée fin juin à acquérir la totalité des actions et la moitié des Osranes (obligations convertibles en actions émises pour financer la construction du Groupama Stadium) détenues par Holnest, la holding de la famille de Jean-Michel Aulas (27,7% du capital). Plus la totalité des parts détenues par Pathé (19,3%) et le fonds d'investissement chinois IDG Capitals (19,8%).

La cession, dans un premier temps fixée fin septembre, a été différée depuis à plusieurs reprises.

