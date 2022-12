Ol groupe : Après le rachat de l'OL, il ne restera plus aucun club de football français en Bourse

(BFM Bourse) - OL Groupe est officiellement sous pavillon américain. John Textor qui détient désormais un peu plus de 77% de l'OL Groupe lancera "dès que possible" une offre publique d'achat simplifiée sur le solde du capital qu'il ne détient pas encore. La fin de partie est proche pour le seul club de football coté à la Bourse de Paris, depuis 2007.

Dans un communiqué publié lundi soir, OL Groupe a confirmé "que la réalisation des opérations avec Eagle Football a maintenant eu lieu". Autrement dit, Eagle Football contrôlé par John Textor, est enfin devenu le nouveau propriétaire du club rhodanien.

Enfin, c'est peu dire. Dans un premier temps fixée fin septembre, la vente de l'OL Groupe au milliardaire a joué les prolongations et a été différée à sept reprises. Ces multiples reports ont même entamé la patience de la direction qui avait alors donné à John Textor "un ultime délai" fixé au 7 décembre dernier.

"Ces opérations ont pris beaucoup de temps, avec de nombreuses complexités", a déclaré John Textor lors d'une audio-conférence de presse, rapportée par l'AFP. "Nous avions un financement important avec un partenaire, Bill Foley, qui nous a permis d'emporter la mise mais cela n'a pas été estimé idéal par les banques, notamment, par un manque de clarté au niveau des fonds propres" poursuit-il. "J'ai donc contribué avec des fonds propres à un niveau substantiel et il n'est pas facile de trouver un partenaire prêt à mettre un demi-milliard sur la table", ajoute le nouveau propriétaire de l'OL Groupe.

Au travers de la société Eagle Football, John Textor a acquis auprès des principaux actionnaires historiques d'OL Groupe (Pathé, IDG Capital et Holnest -la Holding de la famille Aulas) 39.201.514 actions OL Groupe au prix de 3 euros par action et 789.824 OSRANE (obligations subordonnées remboursables en actions nouvelles ou existantes émises pour financer le Groupama Stadium) OL Groupe au prix de 265,57 euros par OSRANE. Eagle Football a également souscrit lundi à une augmentation de capital réservée d'OL Groupe pour un montant total de 86 millions d'euros.

Fin de partie pour le seul club coté en France

Par conséquent, Eagle Football détient désormais 77,49% du capital d'OL Groupe sur une base non-diluée (78,40% du capital sur une base entièrement diluée et, de concert avec Holnest, 86,57% du capital sur une base entièrement diluée). L'homme d'affaires américain John Textor déjà propriétaire du club londonien de Crystal Palace, de Botofago au Brésil et de RWD Molenbeek en Belgique, ajoute un club tricolore à son palmarès. Pour autant Jean-Miche Aulas, l’emblématique président du club rhodanien va rester en place à l'OL pour les trois prochaines années, soit jusqu'à l'horizon 2025.

Une offre publique d'achat simplifiée sera lancée "dès que possible" sur les actions et OSRANE qui ne sont pas encore détenues par Eagle Football, aux mêmes conditions financières. Après plus d'une décennie de présence en Bourse, OL Groupe est donc sur le point de faire ses adieux aux marchés financiers à 3 euros par action. Bien loin des 24 euros retenus lors de l'introduction en Bourse du club en 2007 sur Euronext Paris, soit un an après la levée de l'interdiction par les clubs tricolores de faire appel public à l'épargne.

Le retrait de la cote d'OL Groupe marquerait la fin de l'histoire boursière du seul club de football - et sportif - français coté en Bourse. Le titre OL Groupe cote actuellement 2,97 euros, se calant logiquement sur le prix de l'OPA simplifiée à venir de 3 euros par action.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse