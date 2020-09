Oat4,25%25oct23 : Hausse de +7,3% du CA semestriel

(CercleFinance.com) - Publié ce soir, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Réalités s'élève, pour le semestre, à 66,8 ME, en croissance de +7,3%.



'Pour la première fois, l'activité de Maîtrise d'usage participe à hauteur de 7,5 ME au chiffre d'affaires consolidé, confirmant ainsi la montée en puissance de cette activité et la stratégie de diversification engagée par le groupe', commente Realités.



