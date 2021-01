Nokia : Pilote le découpage du réseau saoudien, avec Mobility

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir testé avec succès le découpage du réseau d'accès sans fil fixe (FWA) 4G et 5G avec le fournisseur de services de télécommunications saoudien, Mobily, sur leur réseau commercial en direct, soit le premier déploiement de FWA en tranches dans le monde, selon Nokia.



La solution permettra à Mobily d'offrir de nouveaux services FWA aux clients particuliers et entreprises prioritaires, permettant aussi le découpage par application, comme la voix, les données, les jeux en ligne ou les applications de bureau à domicile.



'Le découpage du réseau permettra aux opérateurs mobiles de fournir, gérer et assurer rapidement des services en quelques minutes. Chaque tranche peut avoir des capacités de performances, de qualité, de routage et de sécurité réseau différentes', explique Alaa Malki, directeur technique (CTO) chez Mobility.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.