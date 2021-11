Nasdaq Composite : Garde l'avantage par rapport aux indices généralistes ou élargis

(BFM Bourse) - La différence d'appétit pour d'une part des valeurs de croissance, technologiques notamment, encore plébiscitées, et les dossiers de croissance, invitant à davantage de prudence, va se poursuivre. Hier les principaux indices sur actions à Wall Street ont clôture en "ordre dispersé", le Dow Jones de contractant de 0,17% à 35 870 points et le Nasdaq Composite parvenant à grappiller 0,45% à 15 993 points, à proximité immédiate de ses récents sommets historiques.

Si le Nasdaq Composite devrait mieux s'en sortir que le Dow Jones ou même le S&P 500 (indice élargi), la différence de performance devrait être notable par rapport à l'Europe, où les salles des marchés doivent de nouveau composer avec des mesures contraignantes liées à l'épidémie de coronavirus. L'Autriche vient de décréter un nouveau confinement général de sa population, et - une première en Europe ! - une vaccination obligatoire à partir du 1er février. L'Allemagne n'exclue pas non plus un nouveau confinement, selon le Ministre de la Santé, Jens Spahn.

Au chapitre statistique hier, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, est ressorti en forte hausse surprise, à 39.0, battant la cible à plate couture. En revanche, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, ont légèrement déçu. Elles auront eu l'avantage de ne pas mettre davantage de pression sur la Fed. Aucun chiffre statistique macroéconomique d'importance majeure ne figurera à l'agenda côté américain ce vendredi.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question.

A court terme:

L'entrée dans une phase de digestion, dont la structure sera riche d'enseignement pour la suite, est à envisager. Nous sommes encore en phase de la définition du cadre, et de l'amplitude, d'une consolidation à venir.

Avis positif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 15420.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime