Michelin : Vers une division par quatre du nominal

(CercleFinance.com) - Michelin a annoncé lundi une division par quatre de la valeur nominale de son action, une décision qui fait suite à la forte appréciation de son cours de Bourse au cours des trois dernières années.



Le fabricant de pneumatiques indique que son assemblée générale des actionnaires, réunie vendredi dernier, a approuvé la mesure, qui sera effective à l'ouverture de la Bourse lors de la séance du jeudi 16 juin.



Dans le détail, les actionnaires recevront pour toute action ancienne de deux euros de valeur nominale un lot de quatre actions nouvelles de 0,50 euro de valeur nominale, ce qui signifie que le nombre total d'actions composant le capital sera multiplié par quatre.



L'action se négociera sur la base du cours d'ouverture du 16 juin divisé par quatre.



Le manufacturier souligne que l'opération sera réalisée sans frais ni formalités pour les actionnaires, et n'aura pas d'impact sur leurs droits.



En conséquence, le prix maximum d'achat unitaire prévu dans le cadre du programme de rachat d'actions en cours sera ramené de 220 à 55 euros.



Pour mémoire, le cours de Bourse de Michelin est passé de 86,70 euros au 31 décembre 2018 à 144,15 euros au 31 décembre 2021, soit une augmentation de 66%.



Suite à cette annonce, le titre Michelin se repliait de plus de 3% lundi matin dans les premiers échanges, alors que le CAC 40 cédait de son côté autour de 1%. Ses pertes depuis le début de l'année atteignent 16,5%.



