Michelin : Va créer une usine de recyclage au Chili

(CercleFinance.com) - Michelin va lancer la construction de sa première usine de recyclage de pneumatiques avec Enviro. Cette société suédoise a développé une technologie brevetée permettant de récupérer le noir de carbone, le pétrole, l'acier et le gaz des pneus usagés.



Cette usine, basée dans la région d'Antofagasta au Chili, permettra de recycler 30.000 tonnes de pneus Génie civil chaque année, soit près de 60% des pneus Génie civil en fin de vie utilisés dans le pays.



Les travaux débuteront dès 2021 pour permettre un démarrage de la production à horizon 2023.



Plus de trente millions de dollars seront investis pour construire cette première usine de transformation de pneus usagés.



