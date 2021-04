Michelin : Un pneu 100% durable avec Cardios

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Michelin et Cardios annoncent un projet majeur en matière de recyclage des déchets en PET. Le procédé de recyclage enzymatique développé par Carbios met en oeuvre une enzyme capable de dépolymériser de façon spécifique le PET.



' Le PET (Poly Téréphtalate d'Ethylène) est un plastique actuellement pétrosourcé, les monomères utilisés, l'éthylène glycol et l'acide téréphtalique, sont issus de la transformation du pétrole. Le PET est la matière première de l'une des principales fibres textiles utilisées dans les renforts des pneumatiques ' explique le groupe.



Michelin indique avoir testé et validé la technologie de recyclage enzymatique des déchets plastiques en PET pour une utilisation dans ses pneumatiques.



' La validation de ces essais, marque une nouvelle étape vers le pneumatique 100 % durable, ambition de Michelin en 2050 ' rajoute le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.