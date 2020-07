Michelin : Un broker salue des résultats 'solides'

(CercleFinance.com) - Le titre Michelin recule ce mardi de -1%, même si l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, et revoit à la hausse son objectif de cours sur la valeur.



La cible du broker passe ainsi de 105 à 110 euros, après des résultats 'solides' et une 'guidance prudente... comme souvent'.



'Sur l'année, la guidance ne devrait pas entraîner de révisions du consensus et doit, selon nous, être considérée comme un plancher face à un environnement volumes encore très incertain', explique le broker.



