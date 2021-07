Michelin : Stifel relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Michelin et remonte son objectif de cours de 135 à 148 euros, dans le sillage d'une séquence d'estimations de BPA rehaussée de 13% jusqu'en 2023 pour le pneumaticien français.



'Michelin a été largement reconnu comme la valeur refuge pour la saison des résultats de premier semestre 2021, mais la publication finale a néanmoins surpassé même les attentes les plus optimistes', souligne le broker.



Stifel prévient toutefois que 'le second semestre 2021 devrait être pénalisé par une base de comparaison élevée et par des vents contraires sur les matières premières brutes qui pourraient plus que quadrupler'.



