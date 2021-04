Michelin : Stifel ramène sa recommandation à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel a annoncé vendredi avoir ramené sa recommandation sur Michelin de 'achat' à 'conserver', estimant les nouveaux objectifs du manufacturier bien intégrés dans les cours de Bourse.



Michelin a dévoilé hier soir sa feuille de route stratégique à horizon 2030, qui prévoit de réduire sa dépendance aux pneumatiques en générant un quart de ses revenus via de 'nouveaux territoires de croissance', rappelle Stifel.



Lors de son Capital Markets Day, le groupe a par ailleurs présenté ses objectifs pour 2023, avec une marge opérationnelle ajustée attendue à 13,5% et un cash flow libre autour de 1,7 milliard d'euros, ajoute l'intermédiaire.



'Le problème, c'est que ce sont déjà les prévisions établies par le consensus', fait valoir Stifel, qui abaisse son objectif de cours de 135 à 115 euros.



