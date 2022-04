Michelin : Stifel maintient ses prévisions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste souligne l'amélioration des ventes au premier trimestre et maintient ses prévisions pour l'exercice 22. Stifel confirme son conseil à conserver sur la valeur avec un objectif de cours de 160 E.



' Les revenus du premier trimestre ont augmenté de 19% à 6,48 milliards d'euros, dépassant les attentes du consensus de 2,3% ', souligne le broker qui note que le groupe ' a probablement souffert des perturbations opérationnelles mais a été strict dans la préservation des marges unitaires '.

Les prévisions pour l'exercice 22 ont été maintenues, ' même si les perspectives pour les trois marchés finaux pourraient désormais être orientées vers le bas de la fourchette ' ajoute l'analyste.



Et de souligner encore : ' La publication et la conférence téléphonique ont été constructives. Nous considérons les prévisions pour l'exercice comme sûres. '



