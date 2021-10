Michelin : Stifel confirme sa note 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'conserver' sur le titre Michelin, avec un objectif de cours inchangé de 48%.



Le broker anticipe un chiffre d'affaires de 5,87 MdsE (soit une croissance de 6%) au 3e trimestre, principalement tiré par les prix, tandis que la dynamique de volume devrait s'atténuer (+2%).



Si le groupe redoute des temps plus difficiles avec notamment un fort niveau d'inflation en 2022, Michelin s'engage à compenser chaque euro d'inflation par des augmentations de prix proportionnelles, rapporte Stifel.



Dans ce contexte, l'analyste révise légèrement à la baisse sa séquence de BPA, avec -1% en moyenne jusqu'en 2023.





