Michelin : Soutenu par des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Michelin prend plus de 3% avec le soutien d'Oddo BHF, qui réaffirme son opinion 'surperformance' et relève son objectif de cours de 150 à 160 euros, dans le sillage d'estimations de résultats rehaussées pour le pneumaticien français.



'A court terme, les résultats solides que nous attendons au premier semestre (26/07) et les relèvements d'estimations probables devraient, selon nous, permettre au titre de corriger sa légère sous-performance par rapport au secteur depuis trois mois', estime l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel