Michelin : Réalise une perte de -137 ME au 1er semestre 2020

(CercleFinance.com) - Les ventes ressortent à 9 357 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année 2020, en baisse de 20,6 % par rapport à la même période de 2019.



Le résultat opérationnel des secteurs s'établit à 310 millions d'euros, soit 3,3 % des ventes, contre 1 438 millions d'euros et 12,2 % au premier semestre 2019. Le résultat net s'établit en perte de 137 millions d'euros.



Au 30 juin 2020, le cash-flow libre est de - 351 millions d'euros, en progression de 241 millions d'euros comparé à la même période en 2019.



' En 2020, les marchés Tourisme camionnette devraient afficher un recul compris entre 15 % et 20 % sur l'année et les marchés Poids lourd une baisse allant de 13 % à 17 %. Les marchés des Activités de spécialités, compte tenu de la relative résilience de certains segments, devraient afficher une baisse comprise entre 13 % et 17 % ' indique le groupe.



' Michelin a pour objectif un résultat opérationnel des secteurs annuel supérieur à 1,2 milliard d'euros à parités constantes et un cash-flow libre structurel supérieur à 500 millions , d'euroshors nouvel effet systémique lié au Covid-19 '.



