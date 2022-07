Michelin : Rachat de la société états-unienne RoadBotics

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Michelin annonce le rachat de RoadBotics, entreprise américaine créée en 2016 et spécialisée dans l'analyse d'images d'infrastructures routières.



RoadBotics utilise l'intelligence artificielle pour analyser les données visuelles recueillies sur les routes par des caméras, notamment par smartphones. Les images sont alors transformées en informations qui facilitent l'identification des zones prioritaires de maintenance.



Selon le Bibendum, la technologie d'analyse d'images développée par RoadBotics, associée à l'expertise de MICHELIN Ddi, offrira aux gestionnaires d'infrastructures routières des analyses toujours plus ciblées sur les causes des écarts de comportements de conduite.



Le service sera disponible en Amérique du Nord dans un premier temps, puis en Europe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.