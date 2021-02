Michelin : Publication 'solide', Oddo relève sa cible

(CercleFinance.com) - La publication présentée par Michelin hier soir est 'solide et prometteuse', estime Oddo, soulignant notamment la performance financière réalisée au second semestre 2020 avec 'un EBIT ajusté 20% supérieur aux attentes, un FCF plus de 40% supérieur ainsi qu'une bonne surprise sur le dividende.'



'Cette publication solide nous a confortés dans notre opinion positive sur le titre et nos estimations 2021 restent supérieures au consensus (+3%) et à la guidance essentiellement en raison d'hypothèses de prix-mix et de réductions de coûts supérieures', poursuit le broker.



A la suite de cette publication, Oddo maintient sans surprise sa note de surperformance sur le titre et relève son objectif de cours à 140 euros, contre 115 euros précédemment.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur MICHELIN en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok