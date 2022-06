Michelin : Projette de céder ses activités en Russie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Michelin annonce aujourd'hui son projet de céder ses activités en Russie à son management local d'ici fin 2022. La nouvelle entité opérerait alors via une structure indépendante de Michelin.



La firme clermontoise a suspendu ses activités industrielles en Russie le 15 mars dernier et fait aujourd'hui le constat de l'impossibilité technique de leur reprise, en particulier en raison de difficultés d'approvisionnements dans un contexte durable d'incertitudes générales.



Le Groupe se voit donc contraint de programmer la cession de l'ensemble de ses activités en Russie d'ici fin 2022 et étudie la possibilité de transférer le contrôle de ses opérations tertiaires et industrielles au management local actuel.



Le Bibendum souligne que ses ventes en Russie représentent 2 % des ventes totales du Groupe et 1 % de sa production mondiale de pneumatiques pour voitures de tourisme. Michelin ajoute que le projet de cession n'aura pas d'impact sur la guidance financière du groupe.



