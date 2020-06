Michelin : Michelin présentera d'ici début 2021 sa stratégie post-coronavirus

PARIS (Reuters) - Michelin présentera d'ici l'an prochain sa nouvelle stratégie à moyen terme tenant compte des leçons apprises pendant la crise du coronavirus, a annoncé mardi son président Florent Menegaux.

"Malgré la crise, Michelin n'a pas cessé de consolider sa stratégie et de regarder vers le futur", a-t-il dit depuis Clermont-Ferrand où s'est tenue à huis clos l'assemblée générale annuelle du fabricant de pneumatiques. "Ce travail vital pour la pérennité de notre groupe ne s'est jamais arrêté et nous rend plus fort."

Le pneumaticien, qui a réduit au printemps ses investissements et son dividende et gelé les augmentations de salaires et ses rachats d'actions futurs pour préserver sa trésorerie face à la chute des marchés, présentera d'ici début 2021 sa nouvelle feuille de route stratégique pour 2030.

