Michelin : Présente sa stratégie 2030, 'Michelin in Motion'

(CercleFinance.com) - Les principaux dirigeants et responsables de chez Michelin ont profité du Capital Markets Day du Groupe organisé aujourd'hui pour présenter Michelin In Motion, la stratégie ' Tout durable ' de Michelin pour 2030.



Florent Menegaux, le président de Michelin, a notamment indiqué vouloir réaliser une croissance soutenue avec une progression annuelle de ses ventes de 5 % en moyenne entre 2023 et 2030, et souhaite voir le Bibendum réaliser entre 20 % et 30 % de ses ventes dans des activités autres que le pneumatique (services et solutions, composites flexibles, secteur médical, impression 3D métal, mobilité hydrogène...).



Florent Menegaux a aussi indiqué vouloir garantir une création de valeur significative avec un ROCE supérieur à 10,5 % entre 2023 et 2030.



Côté environnemental, le responsable a comme ambition de voir Michelin 'réduire fortement ses émissions de CO2 sur les scopes 1 et 2 (- 50 % par rapport à 2010)' afin de viser en 2050 la neutralité carbone sur ce périmètre (scope 1, 2 et transport)



A l'horizon 2023, le Groupe prévoit de réaliser des ventes autour de 24,5 MdsE et d'afficher un Résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,3 MdsE.





