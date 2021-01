Michelin : Plan de simplification et compétitivité en France

(CercleFinance.com) - Michelin annonce qu'il va 'mettre en oeuvre un plan de simplification et de compétitivité renforcé afin d'améliorer significativement l'agilité et la performance globale de ses activités industrielles et tertiaires en France'.



'Ce plan, qui s'inscrit dans une démarche de co-construction et de dialogue social large, s'appuiera sur la négociation d'un accord-cadre d'une durée de trois ans excluant tout licenciement. Il ne repose pas sur des fermetures de sites', affirme le pneumaticien.



Il pourrait signifier d'ici trois ans une réduction de postes pouvant aller jusqu'à 2.300. Près de 60% des départs envisagés se feraient sur la base de départs anticipés à la retraite et le reste par des départs volontaires accompagnés.



