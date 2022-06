Michelin : Parmi les 100 entreprises les plus innovantes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Michelin a été reconnu par Clarivate, leader mondial dans la fourniture d'informations et d'analyses fiables, comme l'une des 100 entreprises les plus innovantes dans le monde en 2022.



Chaque année Clarivate identifie les organisations à l'apogée du paysage mondial de l'innovation. Le 'Top 100 Global Innovators 2022' récompense l'innovation dans sa globalité. Les organisations figurant sur la liste proviennent de douze pays.



'Nous avons de formidables défis devant nous : l'électrification du marché automobile, les défis liés à notre ambition de 100 % de matériaux durables en 2050 ou bien encore les innovations liées à nos activités au-delà du pneu', souligne Eric Vinesse, directeur Recherche & Développement et membre du comité exécutif chez Michelin.



Le groupe compte 11 627 brevets actifs dans le monde et a déposé 247 brevets en 2021. Au total, 628ME ont été investis dans l'innovation en 2021.



