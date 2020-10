Michelin : Oddo reste à 'achat', relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'un point d'activité du troisième trimestre qualifié de 'vraie bonne surprise', Oddo BHF maintient son opinion 'achat' sur Michelin avec un objectif de cours relevé de 110 à 115 euros, ajoutant que le titre 'reste parmi ses valeurs préférées au sein du secteur'.



'Si les investisseurs ont logiquement privilégié les valeurs plus cycliques du secteur depuis cet été face à l'amélioration du momentum, le second semestre 2020 meilleur que prévu de Michelin montre qu'il en profite également', souligne l'analyste.



'Si les relèvements resteront limités (hors FCF), ceci était sans doute moins attendu que d'autres acteurs du secteur et pourrait entraîner une bonne réaction du titre, a fortiori face à un contexte général à nouveau plus incertain', poursuit-il.



