Michelin : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Michelin avec un objectif de cours relevé de 150 à 160 euros, après de solides données de marchés et dans un contexte qui lui semble 'toujours très porteur pour Michelin et les manufacturiers en général'.



Le bureau d'études remonte ses estimations d'EBIT pour le pneumaticien français de 3% sur l'année (+5% sur 2022, impact BPA plus fort sur 2021 lié à Solesis) et se situe désormais 3% au-dessus des attentes (+4% sur 2022).



'A court terme, les résultats solides que nous attendons au premier semestre (26/07) et les relèvements d'estimations probables devraient, selon nous, permettre au titre de corriger sa légère sous-performance par rapport au secteur depuis trois mois', estime l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.