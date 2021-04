Michelin : Oddo relève sa cible, 'le meilleur reste à venir'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Michelin et relève son objectif à 150 euros, contre 140 euros précédemment.



Le bureau d'analyses s'appuie sur le CMD organisé hier par le Bibendum, qui a présenté les objectifs 2023 ainsi que la stratégie à long terme et les perspectives du groupe.



'Nous voyons les objectifs financiers (en ligne avec le consensus) comme un plancher et estimons que le management s'est montré convaincant sur les leviers (notamment internes) qui devraient permettre à Michelin d'atteindre une MOP et un FCF records dans les prochaines années', note Oddo.



Le broker souligne que le groupe vise une accélération de son plan de compétitivité à ~100 ME/an nets d'ici 2023 (vs 50 ME sur le précédent) dont 80 ME/an de gains de productivité, et estime ainsi que 'le meilleur reste à venir'.



