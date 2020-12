Michelin : Michel Rollier va quitter ses fonctions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Conseil de Surveillance et les Gérants ont tenu ce jour une conférence sur la gouvernance de Michelin.



Monsieur Michel Rollier, Président et membre du Conseil de Surveillance a annoncé qu'il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat de membre du Conseil à l'échéance de son mandat à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire à convoquer en 2021. Il quitterait donc ses fonctions de Président du Conseil de Surveillance à cette même date.



Monsieur Michel Rollier a annoncé la décision unanime des membres du Conseil de Surveillance de désigner Madame Barbara Dalibard comme prochaine Présidente du Conseil à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021.



Elle a passé la plus grande partie de sa carrière chez Orange où elle a occupé divers postes de direction et notamment celui de Présidente Directrice Générale d'Orange Business Services.



