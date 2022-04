Michelin : Maintient sa guidance pour l'année 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les ventes s'établissent à 6 481 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en croissance de 19,0 % par rapport à 2021.



Le groupe a profité d'un effet volume légèrement positif de 0,5 % (+ 28 millions d'euros), traduisant une activité dynamique sur les mois de janvier et février, puis un ralentissement en mars en raison des perturbations opérationnelles générées par l'impact du conflit en Ukraine, et par la résurgence du Covid-19 en Chine.



Pour l'activité automobile et distribution associée, les ventes s'élèvent à 3 254 millions d'euros, en croissance de 20,8 % par rapport à la même période en 2021.



Pour le transport routier et distribution associée, les ventes s'élèvent à 1 674 millions d'euros en progrès de 20,6 % par rapport au premier trimestre 2021.



En 2022, les marchés devraient afficher une légère croissance, dans la partie basse des fourchettes initialement prévues : entre 0 % et + 4 % en Tourisme camionnette, de + 3 % à + 7 % en Poids lourd (hors Chine), entre + 6 % et + 10 % pour les Activités de spécialités.



Michelin maintient sa guidance avec un résultat opérationnel des secteurs annuel supérieur à 3,2 milliards d'euros à parités constantes et un cash-flow libre structurel supérieur à 1,2 milliard d'euros.



