Michelin : Les ventes semestrielles progressent de 19,6%

(CercleFinance.com) - Michelin enregistre des ventes de 11,2 MdsE au titre du premier semestre, soit une progression de 19,6% par rapport à la même période un an plus tôt.



'Dans un environnement de crise sanitaire qui perdure, la forte reprise des marchés est tempérée par d'importantes perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale', constate toutefois le Bibendum.



Michelin enregistre des volumes pneumatiques en progression de22,8%, soitun effetsur le ROS (Résultat opérationnel des Secteurs) de 1195 millionsE, traduisant des gains de parts de marché sur l'ensemble des segments.



Le résultat opérationnel s'établit à 1437 ME, contre 177 ME un an plus tôt. Le groupe enregistre un résultat net de 1032 ME, loin de la perte de 137 ME enregistrée à l'issue du premier semestre 2020.



'Après un premier semestre en forte reprise, la demande mondiale ne bénéficiera pas au deuxième semestre de bases de comparaison aussi favorables et devrait encore subir les perturbations des chaînes d'approvisionnementmondiales', estime la firme de Clermont-Ferrand.



Toutefois, le Groupe revoit ses objectifs à la hausse pour 2021 et cible un résultat opérationnel des secteurs annuel supérieur à 2,8milliards E à parités constantes (vs>2,5 milliardsEprécédemment annoncés) etun cashflowlibre structurelsupérieur à 1 milliard E (vs environ 1 milliardE).



