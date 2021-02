Michelin : Les bénéfices fondent, le dividende augmente

(CercleFinance.com) - Dans un contexte de pandémie mondiale, les ventes de Michelin s'établissent à 20,46 milliards d'euros en 2020, soit un recul de 15% par rapport à l'exercice précédent (24,13 milliards d'euros) en raison d'une contraction des ventes dans l'automobile, le transport routier ainsi que les activités de spécialités et distributions associées.



Le résultat net du groupe s'élève à 625 millions d'euros, en recul de 63% par rapport au 1,73 milliard de 2019. Le résultat net par action est également en forte contraction, passant de 9,69 euros à 3,52 euros en un an.



Malgré tout, Michelin présente un dividende par action en hausse, celui-ci passant de 2 euros en 2019 à 2,3 euros en 2020.



Pour 2021, Michelin table sur une hausse du marché Tourisme camionnette comprise entre 6 % et 10 % sur l'année, de 4% à 8% pour le marché Poids lourd et de 8 à 12% pour le marché des Activités de spécialités.



Michelin dévoile par ailleurs un objectif de résultat opérationnel des secteurs annuel supérieur à 2,5 MdsE à parités constantes et un cash-flow libre structurel d'environ 1 MdE.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

