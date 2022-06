Michelin : Le titre recule, un analyste se dit pessimiste

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Michelin recule ce mardi à la Bourse de Paris, pénalisé par des commentaires défavorables de J.P. Morgan qui prévient que le fabricant de pneumatiques pourrait être l'un des derniers groupes du secteur à profiter de la reprise de la production automobile.



Vers 11h30, l'action du manufacturier cède plus de 2,5%, parmi les plus fortes baisses du CAC 40. Au même moment, le secteur européen de l'automobile, incarné par l'indice Euro STOXX Automobiles & Parts, lâche 4,5%.



Dans une note publiée dans la matinée, les analystes de J.P. Morgan indiquent aujourd'hui privilégier une exposition aux équipementiers automobile tels que Valeo, qu'ils conseillent à l'achat, en perspective du prochain redressement de la production mondiale.



D'un point de vue structurel, ces groupes, expliquent-il, bénéficient en effet d'une meilleure maîtrise de leurs prix et d'un plus grand potentiel d'amélioration de leurs marges que ceux affichés par Michelin.



Le manufacturier clermontois, poursuivent les analystes, devrait quant à lui se révéler être un bénéficiaire tardif du redressement qui s'annonce, sachant que la majorité de son activité provient des pneus de remplacement.



J.P. Morgan dégrade en conséquence sa recommandation sur le titre, qu'il ramène de 'neutre' à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours abaissé de 140 à 110 euros.



