Michelin : Le titre avance, un analyste relève son objectif

(CercleFinance.com) - L'action Michelin signait lundi l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris, à la faveur d'une note d'UBS dans laquelle le broker indique avoir relevé son objectif sur le manufacturier.



Dans son point quotidien diffusé dans la matinée, UBS précise avoir rehaussé son objectif de cours sur le titre de 150 à 155 euros tout en maintenant sa recommandation d'achat.



Le courtier rappelle que le fabricant de pneumatiques fait toujours partie, aux cotés du géant allemand Volkswagen et de l'équipementier Hella, de ses 'top picks' (valeurs préférées) au sein du secteur automobile européen.



Le titre Michelin progressait de 0,7% suite à ces commentaires favorables.



