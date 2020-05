Michelin : Le SBTi approuve les objectifs de réduction de CO2

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que le consortium international Science Based Targets initiative (SBTi) approuve ses objectifs de réduction des émissions de CO2.



' Cette validation est une confirmation pour Michelin de la pertinence des choix environnementaux de Michelin et ouvre la voie vers un objectif de ' Zéro émission nette ' pour l'ensemble de ses sites (Scopes 1 et 2) en 2050 ' indique le groupe.



Michelin s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de Scopes 1 et 2 de 38 % en valeur absolue à l'horizon 2030 par rapport à l'année de référence 2010.



Michelin s'engage à réduire ses émissions de GES de Scope 3 liées, d'une part, à la mise à disposition de combustibles et d'énergie, d'autre part, au transport et à la distribution amont et aval et, enfin, au traitement en fin de vie des produits vendus, de 15 % en valeur absolue, à l'horizon 2030 par rapport à l'année de référence 2018.



De plus, Michelin s'engage à ce que 70 % de ses fournisseurs de matières premières (% en émissions de GES) aient fixé des cibles 'science-based' d'ici 2024.



