Michelin : Lance une application dédiée à l'aviation légère

(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon France AIR EXPO de Lyon, KRISTAL.aero et Michelin présentent KRISTAL.air, une application mobile dédiée à la pratique de l'aviation légère, à destination des pilotes, instructeurs, des aéroclubs, organisateurs d'évènements aériens ou encore des sites touristiques.



Instruction, suivi de flotte d'avions, partage communautaire, radar anti-collision... l'application propose de nombreuses fonctionnalités et s'articule autour de quatre univers : communauté volante, données de vol, challenges ainsi qu'un espace expériences.



' Les innovations développées sur cette application sont inédites ', assure Michelin. KRISTAL.air permet par exemple l'enregistrement automatique de tous les vols d'un pilote grâce aux données du GPS, mais aussi de créer des challenge ou encore de visualiser son vol en 3D.







