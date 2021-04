Michelin : Lance sa 1ere gamme de pneus pour bus électriques

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Michelin annonce la commercialisation de sa première gamme de pneus pour bus électriques, également adaptée aux véhicules traditionnels urbains et périurbains.



'Si 5 000 bus électriques sont aujourd'hui en circulation en Europe, il y en aura dix fois plus, d'ici seulement cinq ans', estime le Bibendum.



Pour s'adapter au poids des bus électriques, plus lourds en raison de leur batterie, la nouvelle gamme dispose d'une capacité de charge accrue allant jusqu'à 8 tonnes.



L'ensemble des performances de ces pneus, Michelin X Incity EV Z, est la conjugaison de cinq principales technologies innovantes et brevetées, assure Michelin.





