Michelin : Lance deux nouveaux pneus pour les BMX

(CercleFinance.com) - Michelin annonce aujourd'hui le lancement de deux nouveaux pneus de sa gamme Racing Line, destinés aux cyclistes BMX cherchant 'la meilleure performance' ou voulant rivaliser 'aux niveaux les plus élevés'.



Bien que pouvant être utilisés avec des chambres à air, ces deux modèles sont destinés à rouler sans (TLR) afin de réduire leur poids et d'améliorer leur résistance au roulement par rapport au même pneumatique fonctionnant avec une chambre à air.





