Michelin : La filiale médicale Solesis ouvre son capital

(CercleFinance.com) - Michelin a annoncé jeudi soir que le fonds d'investissement américain Altaris allait entrer au capital de sa filiale Solesis, spécialisée dans les biomatériaux pour le secteur médical.



Le protocole d'accord conclu entre les deux partenaires prévoit l'arrivée au capital d'Altaris à hauteur de 51% du capital dans le cadre d'une opération valorisant Solesis autour de 475 millions de dollars.



Altaris - un fonds new-yorkais qui se concentre exclusivement sur l'industrie de la santé - possède une expérience 'significative' dans les secteurs des sciences de la vie et de la technologie médicale, explique Michelin.



Son arrivée va permettre à Solesis d'accélérer son développement sur des marchés, qui figurent parmi les plus dynamiques du secteur médical, avec des perspectives de croissance allant de 10% à 30%.



Depuis sa création en 2002, Solesis s'est spécialisée dans les composants textiles pour dispositifs médicaux et dans les technologies à usage unique pour l'industrie biopharmaceutique.



La filiale - qui emploie 360 personnes sur quatre sites de production en Pennsylvanie et en Caroline du Nord - avait rejoint le périmètre du groupe Michelin en 2018, lors de l'acquisition de Fenner, un spécialiste des polymères pour l'industrie minière et le secteur industriel.



Suite à cette annonce, l'action Michelin affichait une hausse de 0,9% vendredi matin à la Bourse de Paris, surperformant un marché parisien en progression d'environ 0,3%.



