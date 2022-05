Michelin : JPMorgan dégrade son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JPMorgan a dégradé lundi son opinion sur Michelin, ramenée de 'surpondérer' à 'neutre', en raison d'un potentiel jugé limité par rapport à d'autres titres du secteur.



Dans une note consacrée aux valeurs européennes de l'automobile, l'analyste estime que le potentiel de hausse affiché par le manufacturier est inférieur à celui d'autres équipementiers, tels que Valeo ou Faurecia.



S'il dit apprécier la bonne maîtrise des prix du fabricant de pneumatiques, qui lui permet de compenser la hausse des coûts des matières premières, JPMorgan estime que les fournisseurs de composants sont aujourd'hui mieux positionnés pour bénéficier de la reprise de la production automobile.



Son objectif de cours est abaissé en conséquence de 150 à 140 euros.



