Michelin : J.P. Morgan dégrade son conseil

(CercleFinance.com) - J.P. Morgan a dégradé mardi sa recommandation sur le titre Michelin, qu'il ramène de 'neutre' à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours abaissé de 140 à 110 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire explique qu'il privilégie aujourd'hui une exposition aux équipementiers automobile tels que Valeo, qu'il conseille à l'achat, en perspective de la prochaine reprise de la production mondiale.



D'un point de vue structurel, ces groupes, explique-t-il, bénéficient en effet d'une meilleure maîtrise de leurs prix et d'un plus grand potentiel d'amélioration de leurs marges que ceux affichés par Michelin.



Le manufacturier clermontois, poursuit l'analyste, devrait quant à lui se révéler être un bénéficiaire tardif du redressement qui s'annonce, sachant que la majorité de son activité provient des pneus de remplacement.



