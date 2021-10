Michelin : Invest Securities réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste indique ce matin que cette publication du 3ème trimestre 2021 est solide avec un effet volume resté juste positif au 3ème trimestre mais surtout un effet mix/prix qui a décollé, traduction du ' pricing power ' et de la capacité du groupe à répercuter les hausses matières premières et énergie.



' Michelin ne modifie pas ses guidances 2021. Nous avions relevé nos BNA 2021/23e de +8,6%/+9,9%/+3,7% post publication S1 ' indique Invest Securities. ' Nous maintenons nos attentes après cette publication '.



Le bureau d'analyses laisse inchangé l'objectif de cours à 125E. Son opinion neutre est également réitérée. ' On note l'érosion de la surperformance du titre (+8,4% ytd et -4,7% sur 3 mois) '.



