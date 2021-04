Michelin : Invest Securities ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa position 'neutre' sur Michelin, 'au regard de la tension sur les multiples', avec un objectif de cours ajusté légèrement de 118 à 119 euros, à la suite d'un chiffre d'affaires de premier trimestre sans surprise par rapport aux attentes.



Le bureau d'études retient de cette publication du pneumaticien 'en manque de tonus' que la croissance en données comparables, de +8,3%, est restée en deçà de celle des principaux marchés (pneus tourisme +9%, poids lourds +20%).



'Le deuxième trimestre devrait être en croissance séquentielle et le rapport prix/mix face à la hausse des coûts matières serait légèrement positif au second semestre', ajoute l'analyste, qui laisse inchangées ses estimations de BNA 2021-23.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.