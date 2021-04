(CercleFinance.com) - Tout en réitérant son opinion 'neutre' sur Michelin, Invest Securities abaisse son objectif de cours de 126 à 118 euros, après un affichage des guidances 2023 sous ses attentes et 'assez floues après 2023', malgré un 'discours détaillé et offensif'.



'La mauvaise surprise vient des objectifs de marge d'EBITA de SR3 à seulement 17% alors que le record historique est de 26% en 2012, il est vrai, dans un périmètre modifié', souligne l'analyste après la présentation stratégique du pneumaticien.



'L'objectif d'EBITA groupe 2023 de 3,3 milliards d'euros suggère que le rattrapage 'post-covid' ne serait complet qu'en 2025', poursuit Invest Securities, qui abaisse ses estimations de BNA, mais avec des attentes de dividendes relevées.



