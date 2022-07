Michelin : Invest Securities abaisse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que cette publication est en-dessous des attentes au niveau de l'EBITA, du résultat net et du FCF, proche de -1MdE, avec une activité volume à -2,2% que les 3 hausses de prix n'ont pas complètement réussi à compenser au niveau des marges qui s'érodent dans les trois branches.



' Pour autant, les guidances sont réitérées malgré une année 2022 émaillée de vents contraires, en supposant que les ' effets systémiques ' ne reprendront pas et que la saisonnalité du S2 permettra de retrouver des FCF très positifs ' indique Invest Securities.



' Le groupe s'est montré très affirmatif sur ce S2 de rattrapage. Nos BNA sont inchangés avec toutefois un biais d'incertitude ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities abaisse son objectif de cours à 31E (contre 32,75E) et confirme son opinion neutre sur la valeur.



