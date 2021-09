Michelin : Inaugure un nouveau bâtiment à Clermont-Ferrand

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Michelin annonce aujourd'hui avoir inauguré le nouveau bâtiment d'accueil de son siège social, ainsi qu'une place des Carmes totalement repensée, à Clermont-Ferrand.



Le nouveau bâtiment d'accueil de Michelin se veut respectueux de l'environnement et innovant dans sa conception comme dans son fonctionnement. 85% des entreprises qui ont travaillé sur le chantier sont locales et la priorité a été donnée à l'utilisation de matériaux régionaux, biosourcés ou réemployés, précise le Bibendum.



D'un budget de 20 millions d'euros, le nouveau bâtiment d'accueil, désormais ouvert au public, vise à donner une image nouvelle du siège social et abrite notamment un coeur végétal.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.