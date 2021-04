Michelin : Illycaffè soutient les étoiles vertes du guide

(CercleFinance.com) - Le guide Michelin et illycaffè, spécialiste italien de l'importation, de la torréfaction et de la vente de café, unissent leurs forces pour promouvoir les Étoiles Vertes Michelin en Europe et aux États-Unis, a annoncé Michelin aujourd'hui.



illycaffè est ainsi la première marque à apporter officiellement son soutien à l'initiative du Guide Michelin visant à distinguer les restaurants engagés en faveur d'une gastronomie plus durable et contribuera à la mise en avant de ce réseau.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel