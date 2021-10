Michelin : Hausse de ventes de 15,6% sur 9 mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Michelin annonce des ventes de 17,2 MdsE au cours des neuf premiers mois de l'année soit une hausse de 15,6% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité sur ces 3 premiers trimestres 2021 a été portée par le segment Automobile et distribution associée (+18,9%), par le Transport routier et distribution associée (+16,4%) et par les activités de spécialités (+8,4%).



Michelin précise que le groupe a du faire avec un environnement fortement perturbé, marqué par la persistance de la crise sanitaire, par la désorganisation des chaînes de production, par l'inflation des matières premières ou encore l'aggravation de la pénurie de main d'oeuvre.



Malgré cela, le Bibendum confirme sa guidance 2021: les marchés Tourisme camionnette devraient afficher une hausse comprise entre 6 % et 8 % sur l'année, impactés par la pénurie des semi-conducteurs, les marchés Poids lourd une reprise entre 6 % et 8 % et les marchés des Activités de spécialités une hausse comprise entre 9 % et 11 %.



Hors nouvel effet systémique lié au Covid-191 et avec une croissance de ses ventes légèrement supérieure à celle des marchés, Michelin maintient ses objectifs avec un Résultat Opérationnel des Secteurs supérieur à 2,8 milliards E à parité constante et un cash flow libre structurel supérieur à 1 milliard E.





